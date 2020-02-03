Johnson: AB’yle Kanada’yla yapılana benzer bir serbest ticaret anlaşması istiyoruz

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ülkesinin Cuma günü Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılması sonrası birlikle imzalamayı umduğu serbest ticaret anlaşmasına yönelik vizyonunu açıkladı.

Boris Johnson, İngiltere’nin Brüksel’in kurallarına uyması gerekmediğini söyledi.

Johnson, AB’yle Kanada’yla yapılana benzer bir serbest ticaret anlaşması imzalanmasından yana olduğunu belirtti.

AB’nin Kanada ile 2016’da imzaladığı anlaşma, ürünlerin ilk etapta yüzde 98’inden gümrük vergilerinin kaldırılmasını öngörüyor.

Anlaşma kapsamına girmeyen gıda ürünleri arasında ise “hassas” sektörler olarak görülen yumurta ve tavuk da var.

Ancak AB ile Kanada arasındaki anlaşma, İngiltere ekonomisinin yüzde 80’ini oluşturan hizmet sektörünü tamamen kapsamıyor.

İngiltere için çok daha önemli olan bankacılık sektöründe ise çok daha kısıtlı düzenlemeler içeriyor.

AB’nin Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ise İngiltere’yle “iddialı” bir serbest ticaret anlaşması imzalamak istediklerini ancak bunun için tarafların eşit şartlarda rekabet etmeleri gerektiğini söyledi.

Michel Barnier, Johnson’ın konuşması öncesi Brüksel’de yaptığı açıklamada, geçiş dönemi sonrası İngiltere ile aralarındaki gümrük vergilerinin tamamen kalkması için Londra’nın bazı konularda garantiler vermesi gerektiğini belirtti.

AB’ye girecek tüm ürünlerin birliğin sağlık ve diğer standartlarına uyması gerektiğini vurgulayan Barnier, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İngiltere gelecekte Avrupa’nın toplumsal ve mevzuatlara dayalı modeline bağlı kalmayı sürdürecek mi? Yoksa bu modelden uzaklaşacak mı? İngiltere’nin bu soruya vereceği yanıt, birinci derecede önemli olacak.”

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de müzakere süreciyle ilgili olarak “sert, adil ve hızlı olacak” dedi.

‘Kanada tipi anlaşma imkansız’

İngiltere Başbakan Boris Johnson ise Kanada benzeri bir serbest ticaret anlaşması imzalanmaması halinde AB liderlerine, Dünya Ticaret Örgütü şartlarına dönülme olasılığını hatırlatıyor.

Taraflar bir ticaret anlaşması imzalamadığı sürece, Dünya Ticaret Örgütü’nün gümrük rejimleri geçerli olacak.

Ancak bu seçeneğin iki tarafa da maliyeti yüksek. Zira taraflar arasında “gümrüksüz ticaret” devri bitecek.

AB üyelerinden İrlanda ise Kanada tipi bir anlaşmanın imkansız olduğu görüşünde.

BBC’ye konuşan İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, “Kanada’nın İngiltere olmadığını”, ortak kurallara ve standartlara ihtiyaç olduğunu söyledi.

İngiltere’nin AB’den ayrılmasının ardından taraflar arasında 11 ay sürecek geçiş dönemi başladı.

Taraflar arasındaki serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin Mart ayında başlaması bekleniyor.