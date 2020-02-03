Türkiye

Türkiye’de benzin zammı iptal edildi

4 Şubat 2020

Türkiye’de, Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde düzenlenen 8 kuruşluk benzin zammı iptal edildi.

Türkiye Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bugün açıklanan ve gece yarısı itibariyle benzinin litre satış fiyatına 8 kuruş olarak yansıyacak zammın iptal edildiğini duyurdu.

Sendikanın sosyal medya hesabından paylaşılan duyuruda “Bugün rafineri tarafından açıklanan 04/02/2020 tarihinde geçerli olacak olan 8 kuruşluk benzin zammı yine aynı kurum tarafından iptal edilmiştir. Bugünkü güncel pompa satış fiyatları geçerlidir” denildi.



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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