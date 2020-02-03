İngiltere terör mahkumlarının erken tahliyesini kaldıracak

İngiltere’de 3 kişiyi bıçaklayan saldırganın erken tahliye edilen bir terör suçlusu olduğunun ortaya çıkmasının ardından İngiltere Başbakanı Boris Johnson, terör mahkumlarının erken tahliyesine son verileceğini açıkladı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, dün Londra’da iki kişinin yaralandığı, saldırganın da polis tarafından öldürüldüğü olaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Saldırganın terör suçundan hüküm giydiğine dikkat çeken Johnson, tersine radikalleşmenin çok zor olduğunu ifade etti.

Johnson, bu nedenle erken tahliye uygulaması konusunda sabrının tükendiğini belirtti.

Boris Jonhson “Kamuya tehdit oluşturmaya devam edenler için otomatik erken tahliye fikri, kullanım ömrünü doldurdu” dedi.

Hükümetin bugün erken tahliyelerin önüne geçilmesine dönük yapacağı yeni düzenlemeleri duyurması bekleniyor.

Londra’nın güneyindeki Streatham bölgesinde dün 20 yaşındaki Sudesh Amman, bıçaklı saldırı gerçekleştirmiş ve bunun üzerine polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

Polisin terör bağlantılı ilan ettiği olayda yaralanan iki kişinin hayati tehlikesi kalmazken, saldırganın terör dokümanları bulundurmak ve yaymak suçundan 3 yıl hapis cezası aldığı ancak infaz kanunları uyarınca bu sürenin yarısını doldurduktan sonra tahliye edildiği açıklanmıştı.

Bir önceki saldırıyı düzenleyen de bir terör suçlusu

Londra’nın merkezindeki London Bridge’de 29 Kasım 2019’da düzenlenen bıçaklı saldırıda iki kişi hayatını kaybetmiş, polis saldırganı yine vurarak öldürmüştü.

Saldırganın terör saldırısı planlama suçundan 16 yıl hapse mahkum edildiği ancak infaz kanunları uyarınca erken serbest bırakıldığı belirlenmişti.