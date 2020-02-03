Dünya

Polonya’da görme engelli adam geçirdiği çarpışma sonrası yeniden görmeye başladı

4 Şubat 2020

Polonya’da bir otomobilin çarptığı görme engelli bir kişinin yeniden görmeye başladığı öğrenildi. Doktorlar yaşanan durumun nedenini kesin olarak açıklayamasa da, adamın çarpışmada kafasını önce otomobile ardından asfalta çarpmasının görme yetisini yeniden kazanmasına yol açtığı tahmin ediliyor.

Polonya haber kanalı Polsat News’un aktardığına göre Janusz Goray adındaki görme engelli vatandaş, bir otomobilin çarpması sonucu mucizevi bir şekilde yeniden görmeye başladı.

Habere göre Janusz Goray, 20 yıl önce alerjik bir reaksiyon sonucunda sağ gözünün retinası ile ilgili sorun yaşamaya başladı, sol gözü ise sadece şekilleri ve ışığı fark edebiliyordu.

​Geçirdiği çarpışma sonrasında kırılan kalça kemiğinin iyileştirilmesi amacıyla hastaneye götürülen ve burada 2 hafta tedavi gördükten sonra taburcu edilen Goray, her iki gözünün de neredeyse kusursuz bir şekilde görmeye başladığını fark etti.

Sebebi kesin olarak bilinmiyor
Doktorlar, Goray yapılmak istenen araştırmaya katılmayı reddettiği için gözlerinin yeniden görmeye başlamasının nedenlerini açıklayamıyor.

Çarpışmada kafası önce otomobile, ardından asfalta çarpan Goray ise görme yetisini bu iki darbe sonucunda geri kazanmış olabileceğini düşünüyor.



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