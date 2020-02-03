Dünya

Teksas’ta üniversitede silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti

4 Şubat 2020

ABD’nin Teksas eyaletindeki A&M Üniversitesi’nde meydana gelen silhalı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD’nin Teksas eyaletinde yer alan A&M Üniversitesi‘nden yapılan açıklamada, kampüste silahlı saldırının meydana geldiği, 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin de yaralandığı bilgisi verildi.

Üniversite, tedbir olarak öğrencilerin ve öğretim görevlilerinin kampüsten ayrılmamaları gerektiğini açıkladı.

Üniversite kampüsüne polislerin intikal ettiği bildirilirken, yaralanan kişinin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Bunun yanı sıra kampüste eğitime ara verildiği duyuruldu.

 



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