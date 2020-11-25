Dipkarpaz Çevre Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği avcıları kınadı

Dipkarpaz Çevre Koruma Ve Sosyal Aktivite Derneği, sorumsuz davranışlarla hayvanların katledilmesine sebebiyet verdikleri gerekçesiyle avcıları kınayarak, bundan sonraki süreçte daha dikkatli olmalarını temenni etti.

Dipkarpaz Çevre Koruma Ve Sosyal Aktivite Derneği Başkanı Fırat Borak yaptığı açıklamada, her av döneminde, gerek basın yayın organlarında, gerek sosyal medya hesaplarında üstüne basa basa; avcılar ile ilgili Karpaz halkının kişisel hiçbir sorunları olmadığını, tek sorunlarının; içlerinde doğayı, buradaki yaşamı, ekilen arazileri ve hayvanları hiçe sayan bilinçsizler bulunması olduğunu söyledi.

Köpekleri ile avlanan ve bu köpekleri bölgede bırakan sorumsuz avcılar yüzünden, tek geçimi hayvancılık olan vatandaşların zarar gördüğünü dile getiren Borak, “Bu bilinçsiz davranış, istenmedik sorunlar doğurmaktadır. Mandıraların içine giren köpekler, köylülerin hayvanlarını parçalamıştır” dedi.

Borak, Karpazın, sadece Karpaz’da yaşayanların değil, tüm ada da yaşayanların sahip çıkması gereken tek kale olduğunu belirterek, bunu da yaparken, buradaki insanların hassasiyetlerinin göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguladı.