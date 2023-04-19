Digiturk Kıbrıs U14 Ligi'ne başvurular başladı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Nisan 19, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Digiturk Kıbrıs U14 Ligi’ne başvurular başladı

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Digiturk Kıbrıs U14 Ligi'ne başvurular başladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs U14 Ligi’ne başvurular başladı.
KTFF’den yapılan açıklamada başvuruların bugünden itibaren 28 Nisan Cuma gününe kadar süreceği bildirildi. Başvuruların ardından ligin statüsü ve sezon planlamasının duyurulacağı aktarıldı.
Digiturk Kıbrıs U14 Ligi’ne başvurmak isteyen kulüplerin, kulüp başlıklı kağıdında lige katılım göstereceklerine dair yazıyı, kulüp yetkilisinin imzası ve kulüp mührü ile KTFF’ye ulaştırması istendi.

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Tags:Digiturk Kıbrıs U14 Ligi
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