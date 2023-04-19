Yıldızlar Kickboks Şampiyonası’nda kafilemizden önemli başarı

2023 Türkiye Okullar Arası Yıldızlar Kickboks Şampiyonası, 11-14 Nisan tarihleri arasında, Türkiye’nin Uşak şehrinde Türkiye’nin 81 ilinden ve KKTC’den katılan 600’ün üzerinde öğrenci sporcular ile yapıldı.

11-14 Nisan tarihleri arasında, Türkiye’nin 81 ilinden ve KKTC’den 600’ün üzerinde öğrenci sporcuların katılımı ile Uşak’ta yapılan şampiyonada ülkemizi ve okullarımızı 8 Sporcu ile temsil edildi.

Açılış töreninde Uşak Vali Yardımcısı Kamuran Mustafa Ballı ve İl Müdürü Hacı Tevfik Özdemir de hazır bulundu. Büyük mücadelelerin yaşandığı Şampiyonada Müzical Form disiplininde yarışan sporcumuz Okay Güfta yıldız erkeklerde, Point Fighting disiplininde yarışan sporcumuz Enes Erdem 46 Kg. yıldız erkeklerde ve Point Fighting disiplininde yarışan sporcumuz Emine Öksüz +65 Kg. yıldız kızlarda 3’üncülük madalyalarının sahibi oldular. Şampiyona sonunda öğrenci sporcularımız 3 bronz madalya elde ederek okullarınızı ve ülkemizi başarı ile temsil ettiler. Düzenlenen ödül töreninde sporcularımıza madalyaları Türkiye Kick Boks Federasyonu Genel Sekreteri Harun Demir, Federasyon Uşak İl Temsilcisi Murat Lütfi Ovacık ve Uşak Spor Şube Müdürü Zeki Çakır tarafından verildi.

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