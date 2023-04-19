Famagusta Marathon’a World Athletics onayı

KKTC Atletizm Federasyonu ve Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) işbirliğinde Dörter Construction ana sponsorluğunda düzenlenecek Famagusta Marathon organizasyonunun parkurları resmen World Athletics (Dünya Atletizm Birliği) onayı aldı.

14 Mayıs Pazar günü ilk kez düzenlenecek ve ‘Şampiyon Melekler’ anısına yapılacak olan maraton için 16-20 Mart tarihlerinde Dünya Atletizm Birliği tarafından görevlendirilen ekipler adaya gelerek parkurlarının ölçümlerini yapmıştı. Yapılan ölçümler raporlanarak Dünya Atletizm Birliği’ne gönderildi ve Famagusta Marathon parkurları resmi onaylarını aldı.

Bünyesinde 21 kilometre yarı maraton, 10 kilometre şehir yarışı, 6 kilometre hız yarışı, 1 kilometre çocuk eğlence koşusu ve 3 kilometre halk koşusu ve yürüyüşü barındıran organizasyon KKTC Atletizm Federasyonu, Doğu Akdeniz Üniversitesi ve ana sponsor Dörter Constraction işbirliğinde resmi olarak 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. Yarışmadaki derecelendirmeler Türkiye’den gelecek olan Depar Timing Tansif Şirketi (çip), Famagusta Marathon özel ekibi ve KKTC Atletizm Federasyonu resmi hakemleri ile yapılacak.