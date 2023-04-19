K-Pet ve Creditwest Bank işbirliği devam ediyor

K-Pet bayiilerinin Ekim 2022’den beri kullandıkları Creditwest Bank ödeme sistemine(DBS) yeni avantajlar eklendi. Mevcut anlaşmada Kıbrıs Türk Petrolleri’nin bayisi olarak faaliyet gösteren işletmeler, K-Pet’ten aldıkları akaryakıt ürünleri için çek kullanmak yerine otomatik olarak fatura gününde ödemenin gerçekleşmesi sağlanıyor.

Creditwest Bank’ın geliştirdiği bu ödeme sistemi (DBS), K-Pet’in ve bayisi olan tüm işletmelerin operasyonel yüklerini ortadan kaldırarak, zamandan ve mekandan tasarruf etmesi sağlıyor.

BAYİLER, K-PET ÖDEMELERİNİ SON VADE GÜNÜNE İLAVETEN ARTI 3 GÜN ÖTELEYEBİLİYOR

Geçtiğimiz hafta ilgili protokol geliştirilerek bayilere, akaryakıt alımı faturalarında K-Pet’in verdiği son ödeme gününe ilaveten artı 3 gün masrafsız olarak öteleme avantajı sağlandı.

İlgili ek protokole Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Eliz Ulusoy, K-PET Genel Müdürü Malik İşimtekin ve Satış Müdürü Ajlan Özçorlu imza koydu.

ZAHEER: İŞLETMELER OPERASYONEL YÜKÜNÜ AZALTMAK İÇİN DBS SİSTEMİNİ KULLANIYOR

Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer; banka olarak dijitalleşmeye çok önem verdiklerini, 2013 yılında tamamen Banka Bilgi İşlem ekibi tarafından yazılan “Doğrudan Borçlandırma Sistemi” nin ticari müşterilerin hizmetine sunduklarını ifade etti. Bir çok işletmenin operasyonel yükünü azaltmak için bu sistemi kullandığını ifade etti.

ULUSOY: DBS ÖDEME SİSTEMİ, İŞLETMELERİN MAALİYETLERİNİ DE AZALTIYOR

Creditwest Bank Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Eliz Ulusoy, yaptığı açıklamada ödeme sisteminin hem K-PET’e hem de bayilerine önemli avantajlar sağladığını vurguladı. Ulusoy, ilgili sistemin K-PET’e çek ve teminat mektubu kullanımının azalması ile operasyonel maliyetten tasarruf, tahsilat vadelerinin önceden bilinmesi ile nakit akışında takip kolaylığı sağladığını belirtti. K-Pet bayii tarafına bakıldığında ise çek-senet masraflarından tasarruf, DBS kredisinin fatura vadesinde kapatılması durumunda maaliyetsiz finansman imkanı, DBS limiti dahilinde tedarikçi ödemelerinin zamanında yapılabilmesinin sağlandığını vurguladı.

Son yapılan anlaşma uyarınca da K-Pet bayiilerinin aldıkları akaryakıt ürünlerinin bedelini Bayi Limiti olarak tesis edilen Creditwest Bank’taki hesaplarından otomatik olarak, K-Pet’in verdiği vade gününden 3 gün sonraya kadar masrafsız olarak K-Pet hesaplarına aktarılması sağlanıyor.