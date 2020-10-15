Dexter dizisi yedi yıllık aranın ardından geri dönüyor

İlk olarak yayımlandığı 2006 yılından bu yana geniş hayran kitlesine sahip Amerikan dizisi Dexter yedi yıllık aranın ardından ekranlara geri dönüyor.

10 bölümlük yeni sezonuyla dizi Amerikan kanalı Showtime ekranlarında yayımlanacak.

Dizinin 2021 sonbaharında seyircisiyle buluşmasının muhtemel olduğu belirtiliyor.

Showtime’ın eğlence bölümü başkanı Gary Levine, yaptığı açıklamada, “Bu benzersiz karakteri ancak diziye layık olabileceğini düşündüğümüz yaratıcı bir yaklaşım bulabilirsek tekrar ziyaret ederdik. Başyapımcılar Clyde Phillips ve Michael C Hall’un da bunu bulduğunu söylemekten dolayı çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

Sekiz sezonluk macera ile 2013 yılında ekranlara veda eden dizinin yedi yıl sonra dönecek olması izleyicilerde ise heyecan yarattı.

Dizinin geri dönüşünün duyurulduğu sosyal medya paylaşımına on binlerce mesaj bırakıldı.

James Manos Jr.’ın senaryosunu yazdığı dizideki ana karakter Dexter Morgan’ı ise Michael C. Hall canlandırıyordu.

Hall’un 2010 yılında Altın Küre’ye de sahip olmasını sağlayan dizinin yönetmen koltuğunda John Dahl, Steve Shill ve Keith Gordon da dahil olmak üzere birçok kişi oturdu.