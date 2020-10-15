Acil Durum Hastanesi’nde PCR testi yapılmaya başlandı

Sağlık Bakanlığı, yeni yapılan Acil Durum (Pandemi) Hastanesi’nde PCR testi yapılmaya başlandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından random PCR testlerinin yapıldığı Lefkoşa Fuar Alanı’nda bulunan PCR merkezi, yeni yapılan Acil Durum (Pandemi) Hastanesi’ne taşındı.

Yine yakın zamanda yurt dışından gelerek 14 gün karantina sürecini tamamlayan kişilere PCR testleri Acil Durum ( Pandemi) Hastanesi’nde yapılmaya başlandığı kaydedildi.