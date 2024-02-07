Devrimci Genel-İş Sendikası ile Boğaz Endüstri Madencilik Ltd. arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

DEV-İŞ Federasyonu’na bağlı Devrimci Genel-İş Sendikası ile Boğaz Endüstri Madencilik Ltd. (BEM) arasında 2024 – 2025 yıllarını kapsayan “toplu iş sözleşmesi” imzalandı.

DEV-İŞ’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, toplu iş sözleşmesi Kalecik’teki BEM merkezinde imzalandı.

Eski DEV-İŞ Başkanı Hasan Felek’in onur konuğu olduğu imza töreninde, protokole, Devrimci Genel-İş Sendikası Başkan Vekili Semih Kolozali ve iş yeri temsilcilerinden Sultan Eren imza koyarken BEM adına da Genel Müdür Erhan Bolkan ile Mali İşler ve İnsan Kaynakları Müdürü Burcu Eyüpoğlu imza attı.

İmza töreninde konuşan Genel-İş Başkan Vekili Semih Kolozali, toplu iş sözleşmesini imzalamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalışanların bütün haklarının korunarak geliştirildiğini, sorunları tartışarak çözüm yolları bulduklarını kaydetti.

Kolozali, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik şartlara rağmen, çalışanların alım gücü ve sosyal haklarının iyileştirildiğini vurguladı.

BEM Müdürü Erhan Bolkan da yaptığı konuşmada, hayat pahalılığının üretim maliyetlerini olumsuz etkilediğini ancak yine de çalışanların refah içerisinde çalışabilmesi için gereken tüm iyileştirmelerin yapıldığını belirtti.

Çalışanları, 1994’ten itibaren DEV-İş’e bağlı Devrimci Genel-İş Sendikasında örgütlü Boğaz Endüstri Madencilik Ltd. çimento üretimi alanında faaliyet yürütüyor.