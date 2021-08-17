Devlet Hastanesi’nde tabut ticareti

Lefkosa Acil Durum Hastanesi Covid-19 yoğun bakımında yaşanan vahim ve üzücü bir durum pes artık dedirtti. Vatandaşın yaşadığı üzücü olayı gerek sözlü gerek dilekçe yoluyla kurum ve bakanlıklara bildirmesi de yaşanan çarpıklığa bir son verilmesine yetmedi

Haber merkezimize ulaşan vatandaş geçtiğimiz haftalarda babasını Covid-19 nedeniyle kaybetmesine üzerine Lefkoşa Devlet Hastenesi’nde başına gelen vahim ve üzücü bir durumu kamuoyuyla paylaştı. Babasını kaybetmesi üzerine Covid-19 vefatlarında uygulanan tabutlama işleminde uçuk fiyatlarla ücret istenilmesi ve bu işlemlerin usülsüz uygulanmasına tepki gösterdi.

Vefat üzerinden tabut ticareti

Acı yaşayan aile ve yakınlarına bir acı daha yaşatarak sosyal devlet gereksinimlerini yerine getirmeyen devlet kurumları halkı tabut ücretlerini çeşitli ücretlerle fiyatlandıran özel sektörün inisiyatifine terketti. Tabutlama işlemini bile organize edemeyip, ücretini karşılayamayan devlet kurumları halkta tabuta bile ödeyecek paraları yok mu? sorusunu akıllara getirdi.

Devlet yetkilileri sessiz kaldı

Vatandaşın yaşadığı üzücü olayı gerek sözlü gerek dilekçe yoluyla kurum ve bakanlıklara bildirmesi de yaşanan çarpıklığa bir son verilmesine yeterli gelmedi. Herhangi devlet gözetimi, makbuz veya fatura karşılığı olmaksızın acılı ailelerden yüksek miktarda tabut ücreti istenilmesi toplumda da infial yarattı. Pandemi şartlarında ekonomik zorluklar çeken aileler, iş bilmez devlet kurumlarının organize edemediği ve yetersiz kaldığı sağlık sektöründe acılarının üstüne acı yaşamaya devam ediyor.