Dev organizasyon

Dünya Hava Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Yamaçparaşüt Hedef Dünya Kupası’nın ilk ayağı KKTC’de yapılacak

20 ÜLKEDEN 115 SPORCU:

Dünya Hava Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Yamaçparaşüt Hedef Dünya Kupası’nın ilk ayağını Tatlısu’da gerçekleştirecek. Şampiyonaya 20 ülkeden 115 sporcu katılacak

Tonguç KOTAK

Dünya Hava Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Yamaçparaşüt Hedef Dünya Kupası’nın ilk ayağı KKTC’de yapılacak.

Konu ile ilgili olarak dün KKTC Hava Sporları Federasyonu Başkanı Zeki Ziya ile organizasyona katılan diğer ilgililer bir basın toplantısı düzenlediler. Organizasyon 16-18 Şubat tarihleri arasında Tatlısu bölgesinde gerçekleştirilecek.

Dünya Şampiyonası’nın ilk ayağı

Basın toplantısında konuşan KKTC Hava Sporları Federasyonu Başkanı Zeki Ziya, Dünya Hava Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Yamaçparaşüt Hedef Dünya Kupası’nın ilk ayağını Tatlısu’da gerçekleştireceklerini açıkladı.

Ziya, şampiyonaya 20 ülkeden 115 sporcu katılacağını belirtirken bu organizasyona gelen sporcuların uçak ve otel paralarını kendilerinin ödeyeceğini belirtti.

Dünya Hava Sporları Federasyonu’nun, Yamaçparaşüt Hedef Dünya Kupası’nı 6 ayakta yaptığını belirten Zeki Ziya biz ilk ayağını gerçekleştiriyoruz. Burada bizlere destek olan Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komiysonuna, Girne ve organizasyonun yapılacağı Tatlısu Belediyesine, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığına ve Türk Hava Kurumu yetkililerine teşekür etti.

Yarın kortej yürüşü var

Yamaçparaşüt Hedef Dünya Kupası için KKTC’ye gelecek olan 20 ülkeden 115 sporcunun da katılımı ile yarın saat 16.30’da Girne Belediyesi önünden başlayacak kortej yüryüşü yapılacak.

Yürüyüş Atatürk Heykeli önünde tamamlanacak. Daha sonra burada havayi fişek ve konser de düzenlenecek.