Aspava ve Akkuş’tan, 13 madalya birden

Gürsel KARAGÖZLÜ

Yakın Doğu Üniversitesi’nin master yüzücülerinden Caner Aspava ve Osman Akkuş, Mersin’de katıldıkları Nejat Nakkaş Anısına Masterler Kış Yüzme Şampiyonası’ndan 13 madalya ile döndüler.

Caner Aspava, 200 metre kelebek yarışında birinci olurken, 4×50 metre karışık karma, 200 metre kurbağalama, 100 metre serbest, 100 metre kurbağalama, 50 metre kurbağalama, 100 metre serbest yarışlarında ikinci ve 50 metre sırtüstü yarışında da üçüncü olarak toplamda 8 madalya kazandı.

Osman Akkuş ise katıldığı 400 metre karışık, 4×50 metre karışık yarışlarında ikinci olurken, 200 metre sırt, 100 metre sırt ve 4×50 metre serbest yarışlarında da üçüncü gelerek 5 madalyanın sahibi oldu.