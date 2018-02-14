Kimani sezonu kapattı

EL BİLEĞİNDE KIRIK:

Girne Amerikan Üniversitesi’nin ABD’li şutör oyun kurucusu Kimani Lane’in, Girne Üniversitesi ile oynanan maçta el bileği kırıldı. Yapılan tetkitler sonucu Kimani’nin sezonu kapattığı bildirildi

Tonguç KOTAK

Kıbrıs Vakıflar Bankası Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Girne Amerikan Üniversitesi’nin yıldız oyuncusu Kimani Lane sezonu kapattı.

Kimani, önceki akşam oynanan Girne Üniversitesi karşılaşmasında 37 dakika forma giyerken eline aldığı darbeye rağmen maçı tamamlamıştı.

Kimani, 37 dakikada 40 sayı, 8 ribaunt, 3 asist ve 1 top çalma ile oynamıştı.

ABD’li oyuncunun maç sonrasında elindeki ağrıların devam etmesi sonucu doktor tarafından kontrol edildi ve elinde kırık tespit edildi.

Kimani’nin tedavisine başlanmasına rağmen skorer oyuncunun sezonu kapattığı açıklandı.