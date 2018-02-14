Yeni bir antibiyotik familyası keşfedildi

ABD’li bilim insanları, toprak örneklerinde yeni ve güçlü bir antibiyotik familyası keşfetti. Araştırmacılar, bu doğal bileşenlerin tedavisi zor hastalıklarla mücadelede kullanılabileceğini umuyor. Bazı bilimciler ise yeni antibiyotik buluşunun iyi bir haber olduğunu ancak antibiyotik direnci ile karşı karşıya olan insanlığın bu acil ihtiyacına yanıt vermediğini söylüyor.

Rockeffeler Üniversitesi’ndeki araştırma ekibi yaptıkları testlerle, malasidin adı verilen yeni antibiyotiklerin, piyasadaki çoğu antibiyotiğe karşı dirençli hale gelen bakterileri yok edebildiğini gösterdi.

BBC’nin haberine göre, uzmanlar Nature Microbiology adlı bilimsel yayında yer verilen buluşun “antibiyotik silah yarışında” yeni bir umut olabileceğini belirtti.

Antibiyotiklere karşı dirençli hastalıklar, küresel sağlığa en büyük tehditlerden biri olarak görülüyor. Bu hastalıklar nedeniyle yılda 700 bin dolayında kişi hayatını kaybediyor ve acilen yeni tedavi yöntemleri gerekiyor.

TOPRAK ÖRNEKLERİ GEN DİZİLİM TEKNİĞİYLE İNCELENİYOR

Toprakta, aralarında yeni antibiyotiklerin de bulunduğu potansiyel tedaviler üreten milyonlarca mikroorganizma bulunuyor. New York’taki Rockefeller Üniversitesi’nde Dr. Sean Brady liderliğinde çalışan ekip de bunları ortaya çıkartmaya çalışıyor.

Ekip, ABD genelinden alınan binden fazla toprak örneğini gen dizilim tekniğiyle inceliyor. Çok sayıda örneğin incelenmesinden sonra malasidini bulan uzmanlar, önemli bir keşif yaptıklarını düşündü.

İLACIN İNSANLARDA DA KULLANILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Bileşeni MRSA adlı antibiyotiklere karşı dirençli bakteriler verdikleri fareler üzerinde denediler ve derideki enfeksiyonları yok ettiğini gördüler.

Uzmanlar şimdi ilacın etkinliğini arttırıp, insanlarda da kullanılır hale getirmeye çalışıyor.

Dr. Brady Said, “Malasidin gibi çok erken aşamada olan bir antibiyotik buluşunun klinikte nasıl ilerleyeceğini bilmek zor. İlk keşiften kullanılabilir bir ilaç haline getirilmesi uzun ve meşakkatli bir yol” dedi.

“YENİ ANTİBİYOTİK BULUŞU İYİ BİR HABER ANCAK İHTİYACA YANIT VERMİYOR”

İngiltere Antibiyotik Araştırma Vakfı’ndan Prof. Colin Garner da yeni antibiyotik buluşunun iyi bir haber olduğunu ancak en acil ihtiyaca yanıt vermediğini söyledi.

Garner, “Endişemiz, tedavisi zor ve giderek daha dirençli hale gelen gram negatif bakterileri. Bu bakteriler zatürreye, kanda, idrar yollarında ve deride enfeksiyona yol açıyor. Bu tür bakterileri tedavi etmek için yeni antibiyotikler gerekiyor” dedi.