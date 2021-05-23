Derya: Kutlu Adalı’nın cinayeti için yeniden soruşturma açılmalı

CTP Milletvekili Doğuş Derya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Kutlu Adalı’nın öldürülmesi ile ilgili yeniden soruşturma açılması gerektiğini söyledi.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, bugün yayınladığı yeni videoda 1996 yılında evinin önünde cinayete kurban giden gazeteci Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili itiraf nitelikli iddialar ortaya attı

Derya’nın paylaşımı:

Kutlu Adalı cinayetinin araştırılması için yeniden soruşturma açılması ve mecliste bir araştırma komitesinin kurulması şarttır. Tüm partilerin böylesi bir komitenin kurulmasına destek vermesi demokrasi ve hukuk düzeninin gereğidir diye düşünüyorum.