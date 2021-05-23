Eğitim Beklemez İnisiyatifi’nden Eğitim Bakanlığı’na çağrı

Eğitim Beklemez İnisiyatifi temsilcileri, Sağlık Üst Kurulu’nun son aldığı kararlar doğrultusunda süreci değerlendirmek için 22 Mayıs 2021 Cumartesi günü bir araya geldi. Covid – 19 pandemisi nedeniyle ara verilen yüzyüze eğitimin, Eğitim Bakanlığı’nın organizasyonu ve planlaması ile başlayabileceğinin açıklamasının ardından gözler Eğitim Bakanlığı’na çevrilirken; İnisiyatif, veliler olarak beklentileri ve taleplerini Eğitim Bakanlığı’na sunmak amacıyla bir değerlendirme toplantısı yaptıklarını bildirdi.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada; İnsiyatif temsilcileri, bazı okulların müfredatı ve sınavlarını dahi tamamlarken, bazı okulların maalesef pek çok konuyu işleyemediğinin bilincinde olduklarını; gelinen süreçte Eğitim Bakanlığı’nın nasıl bir uygulamaya gideceğinin takipçisi olacaklarını söyledi. Bakanlığın geçen süreyi planlama yaparak değerlendirdiğini umduklarını belirten İnisiyatif, özellikle ilkokul çağındaki çocukların eğitsel, psikolojik ve sosyal kayıplarının hızla değerlendirilerek, ihtiyaçlar doğrultusunda bir düzenleme yapılacağını umut ettiklerine vurgu yaptı. Geçtiğimiz hafta KTÖS ile yapılan görüşmenin ardından; sürecin, uzman çocuk psikiyatristi, psikolog ve pedagoglarla değerlendirilmesi gerektiği konusunda görüş birliğine varıldığını anımsatan İnisiyatif, hem yaz aylarının yüzyüze eğitime yeniden adaptasyon ve telafi için, hem de 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının, online değil; yüzyüze eğitimle devam edebilmesi için farklı ihtimalleri de içeren bir eylem planının geliştirilerek, ivedilikle velilerle paylaşılması gerektiğine vurgu yaptı. İnisyatif, Eğitim Bakanı Sayın Olgun Amcaoğlu’na, kendisi ile görüşme taleplerinin halen geçerli olduğu ve çocuklarının kayıplarını her gün göğüslemek zorunda olan veliler olarak kendilerini görmezden gelmemesi gerektiği çağrısı yaptı. Açıklamaya devamla İnisiyatif, son haftalarda farklı branşlardan pek çok uzman ve velinin yüzyüze eğitime geçilmesinin önemine vurgu yaparak; açıklamaların ve haklı taleplerin Sağlık Üst Kurulu kararının alınmasına etkisi olduğuna inandıklarını belirttiler. İnsiyatif açıklamasını şu sözlerle bitirdi: “Okulların yüzyüze eğitime açılabileceği kararı çıktı, ancak bazı okullar velilerine karne günlerini dahi bildirdi. Şimdi biz bu kararı sezon finali olarak mı görmeliyiz; yoksa yazın filmin devamı olacak mı? Kuşkusuz, veliler, öğrenciler ve bizler inanıyoruz ki aslında pek çok öğretmen de gelecek yıl aynı senaryo ile aynı filmi seyretmek istemiyor. Bunun için Eğitim Bakanlığı’nın ivedilikle çalışma yapıp, geliştirilecek plan ve programları halkımızla paylaşması gerektiğine inanıyoruz. Konunun takipçisiyiz.”, dedi.