Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği (KKTFAD), Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD), Futbol Kulüpler Birliği, Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği (KTFHGD) ve Futbolcular Derneği’nin Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) işbirliğinde organize edilen Deprem Şehitleri Turnuvası başlıyor. 6 Şubat’ta Türkiye’de yaşanan deprem felaketinde yaşamını kaybeden vatandaşlarımızı anma amacıyla düzenlenen organizasyonda 8 bölge karması Deprem Şehitleri Turnuvası adı altında mücadele edecek.

Çeyrek final maçları 27 Mayıs Cumartesi ve 28 Mayıs Pazar günleri oynanacak. Yarı final karşılaşmaları 1 Haziran Perşembe günü olarak belirlenirken, final karşılaşması ise 6 Haziran Salı gecesi oynanacak.

KTSYD Genel Merkezinde bir araya gelen paydaşlarının başkanları ve Milli Takımlar Teknik Direktörü Caner Oshan, kura çekimini gerçekleştirdi.

Yapılan kura çekimi sonrasında eşleşmeler ve maçların programı belli oldu.

Eşleşmeler ve program şöyle:

27 Mayıs Cumartesi

Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı

Başkent Karması-Alsancak Karması (17:30)

Mağusa Karması-Güzelyurt/Lefke Karması (19:30)

28 Mayıs Pazar

Güzelyurt Üner Berkalp Stadı

Lefkoşa Karması-İskele Karması (17:30)

Girne Karması-Mesarya Karması (19:30)

1 Haziran Perşembe: Yarı Finaller (Gazimağusa Dr.Fazıl Küçük Stadı)

6 Haziran Salı: Final (Lefkoşa Atatürk Stadı)

İskele Melekler Karması

-Pera Larnaka Gençler Birliği

-Yeni Boğaziçi

-Mormenekşe

-Yenierenköy

Sorumlu: Kılıçali Kahraman-Eralp Şerifoğlu

Yardımcı: Cenk Şeren

Kaleci: Mustafa Özkaraman

Yönetici: Mürsel Altuntaş

Mağusa Melekler Karması

-Mağusa Türk Gücü

-Yonpaş Dumlupınar

-Ünimar Maraş

-İncirli

-Sorumlu: Sedat Devecioğlu-Ali Oraloğlu

-Yardımcı: İzzet Kaçmaz

-Kaleci: Hüseyin Mertol

-Yönetici: Ahmet Ogan

Mesarya Melekler Karması

-Cihangir

-Mesarya

-Miracle Değirmenlik

-Dörtyol

-Sorumlu: Toygar Davulcu-Nazım Aktunç

-Yardımcı: Korhan Kotbaş

-Kaleci: Ali Duvarcı

-Yönetici: Umut Güden

Başkent Melekler Karması

-Yenicami

-Küçük Kaymaklı

-Çetinkaya

-China Bazaar Gençlik Gücü

-Sorumlu: Emre Perçinci-Derviş Kolcu-Cemal Kır

-Kaleci: Hakan Dervişoğlu

-Yönetici: Hasan Kargılı

Lefkoşa Melekler Karması

-Hamitköy

-Göçmenköy

-Gönyeli

-M.Hacıali Yılmazköy

-Sorumlu: Ahmet Sakallı-Kadir Hakel

-Yardımcı: İsmail Soydan

-Kaleci: Ozan Uzunoğlu

-Yönetici: Mustafa Piro

Güzelyurt/Lefke Melekler Karması

-Lefke

-Baf Ülkü Yurdu

-Binatlı

-Yalova

-Sorumlu: Orçun Volkan-Serkan Önet

-Kaleci: Zihni Yurttaş

-Yönetici: Cengiz Bahşi

Girne Melekler Karması

-Doğan Türk Birliği

-Türk Ocağı Limasol

-Düzkaya

-Esentepe

-Sorumlu: Davut Kansu-Hüseyin Dorak

-Kaleci: Ahmet Çeliker

-Yönetici: Hasan Özkan

Alsancak Melekler Marması

-M.A.Yeşilova

-M.Karşıyaka

-Lapta

-Girne Halk Evi

-Sorumlu: Devrim İzge-Hamis Çakır

-Yardımcı: Recep Perçinkardeşler

-Kaleci: Cenk Şekeroğlu

-Yönetici: Eray Yavuk