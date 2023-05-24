Polaris Motodrag Şampiyonası Mevlevi’de devam ediyor

Polaris 2023 Motodrag Şampiyonası 28 Mayıs Pazar günü yapılacak yarışla devam ediyor. Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu (KITMOK), organizatörlüğünde; Polaris KKTC’nin ana sponsorluğunda yapılacak şampiyonanın ikinci yarışı Güven Sigorta’nın yarış sponsorluğunda yapılacak. Lungo Cafe, Worldtech Büroteknik, Berna Güzel Elektronik, Küçük Kaymaklı Spor Kulübü, Raif Garaj, Şahinler Muhtarlığı ve damalibayrak.net’in de katkılarıyla yapılacak yarış, Serhatköy altgeçidi ile Mevlevi çemberi arasındaki yolda 28 Mayıs 2023 Pazar günü, saat 11.00’de başlayacak. Kayıt işlemlerinin 26 Mayıs 2023 Cuma günü saat 17.00’de tamamlanacağı açıklanırken, 600cc Std., 600cc M1, 1000cc Std., 1000cc M1, 1000cc M2 ve 1000cc M2 Pro olmak üzere toplam 6 sınıfta kayıt alınacağı duyuruldu. 11.00’de tekli çıkışların başlayacağı yarışta takribi 12.00’de ikili eşleşmeler başlayarak heyecanın dozu artacak. Takribi 18.00’de ise yarışın tamamlanması bekleniyor. Dereceye girenlerin belirlenmesinin ardından ödül töreni yapılarak organizasyon sonlanacak.

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