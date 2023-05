Lefkoşa Surlariçi klasiklerle renklenecek

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nde (KTKOD) Near East Bank 2023 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası tüm hızıyla devam ediyor. Mart ayında gerçekleştirilen “Şampiyon Melekler Tekerlekler Cirilensin Klasik Otomobil Gezisi” ile sezonu açan dernek, sezonun ilk rallisini mayıs ayı başında “8.Cahit Necipoğlu Klasik Otomobil Rallisi” ile gerçekleştirmişti. Sezonun üçüncü etkinliği ve ikinci sergisi olacak organizasyon 27 Mayıs Cumartesi günü Lefkoşa Surlariçi’nde İplik Pazarı Sokak’ta bulunan Near East Bank önünde yapılacak. Near East Bank’ın şampiyona ve sergi sponsorluğunun yanı sıra; Telsim, CYP Duş, Güven Sigorta, Capital Radyo ve Amesis Dijital Ajans’ın da katkılarıyla hayata geçirilecek organizasyonda toplanma saati 10.00 olarak açıklandı. 12.00’den itibaren ziyaret edilebilecek organizasyonun 18.00’e kadar süreceği duyuruldu.

