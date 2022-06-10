Deprem Operasyonu: 19 ve 21 yaşındaki iki genç tutuklandı

PGM – Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri dün gerçekleştirilen Deprem Operasyonu sonucunda 3 kilo 550 gram uyuşturucu ele geçirdi.

Polis Basın Subaylığı’nın verdiği bilgiye göre dün saat 16:00 sıralarında, Girne’de, PGM – Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu (Deprem Operasyonu); O.E.I.(K-21) ve A.A.U.(K-19)’nun tasarruflarında satışa hazır paketler halinde yaklaşık 3 kilo 550 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulularak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir