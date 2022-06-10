Avrupa’nın ‘en büyük’ kara dinozoru fosili İngiltere’de keşfedildi

Yardımcı yazar Darren Naish, “Şimdilik dinozorun sadece belirli parçalarını bulabildiğimiz için henüz bilimsel bir isim vermedik. Vücudunun diğer kısımlarını da zaman içinde bulmayı umuyoruz” dedi.

Bulunan fosilin büyük bir kısmı koronavirüs pandemisinden hemen önce vefat eden, Isle of Wight’da ‘dinozor avcısı’ olarak tanınan Nick Chase tarafından keşfedildi.

Çalışmanın bir diğer yazarı ve Portsmouth Üniversitesi ve Londra Doğa Tarihi Müzesi’nde doktora öğrencisi olan Jeremy Lockwood, “Nick ile beraber bu dinozorun kalıntılarını arıyordum ve hayvanın leğen kemiğini buldum. Kemiğin üzerinde işaret parmağım boyutunda çukurlar vardı” dedi ve devam etti: