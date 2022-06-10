Avrupa’nın ‘en büyük’ kara dinozoru fosili İngiltere’de keşfedildi

Bilim insanları, Avrupa’nın en büyük kara dinozoru olduğu düşünülen kalıntıların İngiltere’nin Isle of Wight adasında keşfedildiğini açıkladı.
Southampton Üniversitesi’nden paleontologlar, yaklaşık 125 milyon yıl önce yaşadığı ve 10 metre uzunluğunda olduğu düşünülen yırtıcı hayvanın kalıntılarını adanın güneybatısında buldu.
Araştırmacılar, kalıntıların spinosaurid ailesinden iki bacaklı ve timsahı andıran bir suratı olan, yırtıcı bir dinozora ait olduğunu düşünüyor.
Isle of Wight’ta keşfedilen kalıntılar dinozorun leğen kemiği ve kuyruğuna ait.