Deprem değil helikopter can aldı

Meksika’da meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki depremin ardından incelemelerde bulunmak için bölgeye giden helikopterin düşmesi sonucu yerdeki 13 kişi yaşamını yitirdi

Meksika’da 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün ülkenin güneybatısında yer alan Oaxaca eyaletindeki Pinotepa Nacional kentinin 2 kilometre güneydoğusu olduğunu açıkladı.

Yerin 43 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı nedeniyle şu ana kadar ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair herhangi bir bilgi verilmedi. Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi ise tsunami tehlikesinin olmadığını duyurdu. Meksika’da 19 Eylül 2017’de yaşanan 7,1 büyüklüğündeki depremde 369 kişi hayatını kaybetmişti.

Depremden kurtuldular helikoptere ezildiler

Meksika’da meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki depremin ardından incelemelerde bulunmak için bölgeye giden helikopterin düşmesi sonucu yerdeki 13 kişi yaşamını yitirdi.

Meksika İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, deprem bölgesine giden İçişleri Bakanı Alfonso Navarrete ve Oaxaca eyalet Valisi Alejandro Murat’ı taşıyan helikopterin Pinotepa Nacional kenti yakınlarında düştüğü belirtildi.

Devlet Başkanı Pena Nieto, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, helikopterdeki 2 yetkilinin ve mürettebatın durumunun iyi olduğunu ancak kazanın olduğu bölgede bazı kişilerin hayatını kaybettiğini ve yaralı olduğunu belirtti.

Meksika İçişleri Bakanlığı ise ölü sayısını 13 olarak açıkladı.