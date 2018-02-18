Andaş alkışlarla uğurlandı

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrosu oyuncusu, Andaş Tiyatrosu kurucusu, usta oyuncu İbrahim Andaş son yolculuğuna uğurlandı

Duygu ALAN

Uzun süredir tedavi gördüğü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde önceki gün kalp yetmezliği sonucu yaşamını yitiren tiyatro oyuncusu İbrahim Andaş, dün son yolculuğuna uğurlandı.

Andaş için vasiyeti üzerine 10.45’te Devlet Tiyatroları binasında anma töreni yapıldı.

Törene, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrosu Müdürü Halil İbrahim Doğan, Devlet Tiyatrosu oyuncuları, Andaş ailesi ve çok sayıda seveni katıldı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Devlet Tiyatrosu Müdürü Halil İbrahim Doğan ve Andaş’ın oyuncu arkadaşları, dostları, öğrencileri törende birer konuşma yaptı.

Doğan: Çok değerli bir arkadaşımızı kaybettik

Devlet Tiyatroları binasında düzenlenen törende ilk konuşmayı Devlet Tiyatrosu Müdürü Halil İbrahim Doğan yaptı.

Doğan, Kıbrıs Türk Tiyatrosu’nun çok değerli bir sanatçısını kaybettiğini söyleyerek Andaş’ın vefatından derin üzüntü duyduklarını kaydetti.

Halil İbrahim Doğan, Andaş’ın 1975 yılından 1995 yılına kadar Kıbrıs Devlet Tiyatrosu’nda birçok oyunda görev aldığını ve büyük bir özveri ile çalıştığını söyledi.

Doğan, Andaş’ın kendini özellikle çocuk tiyatrosuna adayan bir kimse olduğunu

1995 yılında emekliye ayrıldığını ancak emekliye ayrıldıktan sonra da Kıbrıs Devlet Tiyatrosu ile bağını koparmadığını kaydetti.

“Çok değerli bir arkadaşımızı kaybettik” diyen Doğan, büyük üzüntü içerisinde olduklarını belirtti. Andaş için Allah’tan rahmet yakınlarına, sevenlerine başsağlığı diledi.

Doğan, daha sonra sözü Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’e bıraktı.

Özyiğit: Bir dostu daha yitirmenin acısını yürekten hissediyoruz

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, “Gerçekten sözün bittiği yerdeyiz” diyerek başladığı konuşmasında Andaş’ın vefatı nedeni ile duyduğu derin üzüntüyü paylaştı.

“Bir dostu, bir değeri daha yitirmenin acısını yürekten hissediyoruz” diyen Özyiğit, “Kıbrıs Türk toplumunda izler bırakan kimseler ne yazık ki hiç beklenmedik zamanlarda aramızdan ayrılıyorlar ve vedaları ile bizleri derinden yaralıyor” dedi.

Andaş’ın uzun seneler Kıbrıs Devlet Tiyatrosu’nda, çeşitli oyunlarda görev aldığını ve Kıbrıs Türk toplumunun duyarlılığını sanat yaşamı ile toplumsal bilinci yükseltmek amacıyla da bir misyon üstlendiğini çok değerli bir kimse ve tiyatro oyuncusu olduğunu belirtti.

Andaş ile ayrıca çalıştığı okullarda yakın temas içerisinde olduğunu kaydeden Özyiğit, Andaş’ın özellikle çocuk etkinliklerinde ve çocuk festivallerinde görev almak için çırpınan, çocuklara sanatı sevdirmek için çırpınan bir kişi olduğunu söyleyerek, “Gerçekten O’nu yitirmiş olmanın acısı her şeyin üzerinde. Bu acıyı derinden hissediyorum. Kendisine rahmet, ailesine, sevenlerine, sanatçı dostlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Ruhu şad olsun” diye konuştu.

“Andaş hep yaşatılacak”

İbrahim Andaş’ın dostları da yaptıkları konuşmalarında Andaş’ın her şeyden önce çok kıymetli bir kişi olduğunu, usta bir tiyatro oyuncusu olduğunu söyleyerek, kendisi hep yüreklerinde yaşatacaklarını söyledi.

Andaş’ın öğrencileri ise konuşmasında, bunun bir veda olmadığını aksine vefatı ile büyük ustanın bugün yeniden doğduğunu belirterek, sonsuza dek Andaş’ın kendilerine öğrettiği yolda yürüyeceklerini ve Andaş’ı sonsuza dek kalplerinde yaşatacaklarını ifade etti.

Andaş, uzun yıllar emek verdiği Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrosu’nun binasından alkışlarla uğurlandı.

Lefkoşa’da defnedildi

İbrahim Andaş’ın cenazesi, Devlet Tiyatroları binasında düzenlenen anma töreninin ardından İsmail Safa Camisi’ne getirildi.

İbrahim Andaş, İsmail Safa Camisi’nde dün öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedildi.

Sevenleri yalnız bırakmadı

İbrahim Andaş’ın İsmail Safa Camisi’ndeki cenazesine, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, bazı siyasiler ve bazı milletvekilleri, ailesi, oyuncu dostları ve sevenleri katıldı.