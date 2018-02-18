Öfkesi cezaevinde dinecek

Oğlunun işten çıkarılmasına kızarak çalıştığı fırını basarak bir kişiyi bıçaklayan Hüseyin İpçioğlu, tutuklu yargılanacak

Devim DEMİR

Değirmenlik’te faaliyet gösteren bir iş yeri içerisinde çıkan tartışmada bıçağa sarılan zanlı Hüseyin İpçioğlu, Muhammed Essa Rana’yı yaraladıktan sonra, iş yerinde dayak yedi.

Hırsını alamayan İpçioğlu ikinci kez başka bir bıçakla olay yerine yeniden gidince, tutuklandı.

İşlediği suçu itiraf eden İpçioğlu aleyhindeki soruşturma tamamlanırken, zanlı dün teminat talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Rauf Kürşad, zanlının ülkede yasal bir statüsü olmadığını göz önünde bulundurarak zanlının 1 ayı geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Önce saldırdı sonra dayak yedi

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Kanteper olayla ilgili bulguları aktardı.

Kanteper, zanlı Hüseyin İpçioğlu’nun 16 Şubat tarihinde saat 14.30 sıralarında Değirmenlik’de faaliyet gösteren bir iş yeri içerisinde daha önceden aynı iş yerinde çalışan oğlunun işten durdurulmasına sebep olduğuna inandığı, Ahmet Taş ile tartıştıklarını söyledi.

Polis, zanlı İpçioğlu’nun tartışma sırasında Taş’ı darp edip daha sonra tasarrufunda bulunan bıçağı Taş’a doğru gelişi güzel salladığı esnada, kavgayı ayırmaya çalışan Muhammed Essa Rana’nın sağ el avuç içinde yüzeysel olarak yaralanmasına sebep olduğunu söyledi.

Polis kavganın ayrıldığını zanlının olay yerinden ayrılıp iş yerinin üzerinde bulunan evine gittiğini ve kıyafetlerini değiştikten sora yeniden elinde bıçakla döndüğünü söyledi.

Kanteper, zanlının orada bulunanlar ile arasında kavga çıktığını ve çıkan kavgada yüzüne almış olduğu darbelerden hafif şekilde yaralandığı ve diğer şahıslar aleyhine de soruşturma başlatıldığını belirtti.

Ülkede yasal statüsü yok

Polis memuru Mehmet Kanteper zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını zanlının TC uyruklu ve ülkemizde yasal statüsü bulunmadığını belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti. Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı olay yerine ikinci sefer gittiğinde kendisine oradakilerin saldırdığını ve orada bulduğu bıçağı kendisini korumak için aldığını söyledi.