Denktaş’ın torunundan sitem

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın ismi verildi. Mersin’in Erdemli ilçesinde KKTC Başkanı Ersin Tatar’ın da katıldığı törende, bir sokağa Denktaş’ın adının yanlış yazılarak verilmesine torunu Orhan Kürşad sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

“Erdemli Belediyesi düşünmüş, KKTC başbakanı muhtemelen orada bulunduğu için isim verme törenine bizzat katılmış. Bence isim yanlış, ismini bilmezsiniz söylemleri biraz demagoji… En azından ülkesi için hiç durmadan calışan, bir toplumdan devlet yaratan, halen sağcısı-solcusu şahsına büyük saygı duyan, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ın ismini uygun bir yere vermişler. Neredeyse 10 yıldır anıt mezarını yapamadığımız, memleketin önemli yerlerine ismini veremediğimiz gibi yapmamışlar. Niyet güzel isim düzeltilir. Vatandaş olarak teşekkür, torunu olarak sevgi ve saygılarımla emeği gecenleri selamlarım”