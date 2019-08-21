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Alayköy’de korkutan çarpışma

21 Ağustos 2019
polis

Metehan – Alayköy çevre yolu üzerinde trafik çarpışması meydana geldi. Çarpışma sonucu Cemil Öner yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre çarpışma bugün saat 18:00 sıralarında, Metehan – Alayköy çevre yolu üzerinde, Cemil Öner, yönetimindeki EH 153 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada ağıllar çemberine geldiği zaman çemberi çevreleyen bordür taşlarına çarptıktan sonra çember içerisinde bulunan aydınlatma direğine çarpıp tavanı üzerine devrilmesi sonucu meydana geldi.

Çarpışma sonucu yaralanan araç sürücüsü 26 yaşındaki Cemil Öner Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polisin çarpışmayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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