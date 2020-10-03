Denktaş: Seçilmemin ardından Ankara ve Bakü’ye gideceğim

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda Ankara’nın ardından aynı gün Bakü’ye ziyaret gerçekleştirmek istediğini söyledi.

Seçim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Hakikat TV’de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Denktaş, 2003 yılında KKTC’den Azerbaycan’a direkt uçuş yapıldığını hatırlatarak seçilmesi halinde bu kapıyı zorlayacağını kaydetti.

Savaş istemeyen bir yapısı olduğunu hatırlatan Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, şöyle konuştu:

“Rum komşularımız sınır boyuna mevziler yapıyor. Türkiye artık Doğu Akdeniz konusunda adım atamaz. Atacağı adım kendisini tamamen karasularına hapsedecek. Ege’deki sorun Akdeniz’e taşınmış olacak. Bu noktada geri adım atacak olan Güney Kıbrıs ve Yunanistan’dır. Rum’un uzlaşmazlığının nedeni de bellidir. Buna rağmen ‘hade canım sen de’ diyerek Rum’a seni tokatlamaya geliyorum demek olmaz. Diplomasi son ana kadar denenmelidir. Bir saldırı olursa bize o zaman gereken cevap verilir. Bu anlamda da güç bizdedir. Gücümüz var diye ‘ben istediğimi yaparım’ da olmaz. Bunu dünya da kabul etmez. İstediğimizi kabul ettirmek için Mutallo’yu da gidip bayrak mı dikeceğiz? Oldu mu böyle bir şey tarihimizde? Yoktur… Onlar Girne’ye bayrak dikmek istiyorlarsa da hadi gelsin buyursun. Biz karşı yoldan o bize, biz ona söveriz ama ortaya çıkıp kavga etmek yoktur.”

Güney’in mevcut parametrelere bağlı iki toplumlu iki kesimli federasyonu kabul etmeyeceğini vurgulayan Denktaş, “Ben gençliğimi kaybettim, çocuklarım büyüdü ve torunlarım oldu. Bizim Anastasidis’in ortaya attığı desantralize federasyonu havada kapmamız lazımdı” diye konuştu.

“DÜNYA YENİ DÖNEME GEÇİYOR”

Bütün dünyanın pandemiyi kullanmak suretiyle yeni döneme geçtiğine işaret eden Denktaş, normalleşme sürecinde Amerika sağlık sistemini organize etmek için kırk yaş altı bir grup oluşturduğunu ve bunlardan birinin Kıbrıslı bir Türk olduğunu kaydetti.

KKTC’de bu dönemin fırsata çevirebileceğini ancak hükümetteki kararsızlıklar yüzünden bu fırsatın kaçırıldığını söyleyen Serdar Denktaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Dayanışmanın en yüksek olduğu dönemde yanlış kararlarla hükümet bu fırsatı karmaşaya çevirmeyi başardı. Biz bu yeni normalleşme sürecinde dünyaya bakarak eski anomalileri ortadan kaldırabilir miyiz? diye bakmalıyız.

Dayanışma kolu oluşturarak sorunları nasıl önleriz? Değişimleri nasıl yapabiliriz diye konuştuğumuz dönemdir yeni dönem. Yepyeni bir anayasa olmalı. Eski anayasa çok ayrıntılı olduğu için verim düşüklüğü yaratıyor. Bunu tartışırken yeni bir sistem de gündem de olmalı başkanlık sistemi tartışılmalı. Anayasa da düzgün pratik sadece yanlış yapana ceza veren gibi yasalar yer almalıdır. Bunun için önce toplumu birbiriyle barıştırarak diyalogla karşılıklı söylenen konuşulan bir ortam olmalıdır. Ben bu konu da kendime güveniyorum. Bunların bir kısmını daha çabuk harekete geçirebiliriz. Ama bizim her bir buçuk yılda bir genel seçimimiz var bu varken de biraz aksayabilir. Sistem değişikliği dediğim yöntemle olmalı ki aksi halde büyük sorunlar yaratır. Bilerek adım atmak yolu bilerek yürümek gerekir.”

“GÜNEY’DE İÇ HUKUKU TÜKETMELİYİZ”

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Denktaş, BM’de, “KKTC yaşayan Kıbrıslı Türklere ambargo uygulayın” diye bir kural bulunmadığını, buradaki meselenin iç hukuku tüketmek olduğunu ifade ederek, Güneye “Kıbrıs Cumhuriyeti “ kimlik kartı olan bireylerin spor ambargosuyla ilgili dava açabileceğini, daha sonra da konunun uluslararası mahkemeye taşınabileceğini ifade etti.

Bu yöntemin her ambargo için geçerli olduğunu kaydeden Denktaş, “Kıbrıs Türk endüstrisini tanıtma standartlarına girmeyi düşündük ve statü oluşturalım istedik. Kıbrıs Türk endüstrisinin vereceği belgeyi Türkiye’deki TSE aracılığıyla tüm dünyaya tanıtacaktık. Tıpkı YÖDAK’ın YÖK üzerinden yaptığı gibi ama olmadı. Bizim limanlarımız riskli bölge kabul ediliyor ve buraya olan ihracatı daha yüksek fiyatla alıyoruz. Bunlar gündeme geldiğinde Kıbrıs sorunu tekrar gündeme gelecek bizde doğru adımlarla bu ambargoları kaldırabiliriz” ifadelerini kullanıldı.

Bunlar yapıldığı zaman “Kıbrıslı Türkler ambargoların kalkması için her şeyi yaptı gerisi insan haklarına bağlıdır” durumunun teyit edilmiş olacağını belirterek “Kıbrıslı Türkler adına bir takım yenilikler gerekir. Süreli olmalı şartıyla yapılabilir Türkiye ile gümrük anlaşması yapılacaksa bu şekil olabilir. Yeşil Hat üzerinden yapılacak değişiklikle Türkiye kapısı Güney Kıbrıs’a bizim üzerimizden açılabilir. Türkiye deki mallar Yunanistan’dan güneye geçeceğine bizim üzerimizden güneye geçsin. Güney’de aynı şekilde bir takım mallarını bu şekilde kullanabilir. Bu anlamda Güney’le konuşup Türkiye’nin onlar içinde fırsat olabileceğini gösterelim. Birleşerek yaşayamıyorsak birlikte yaşamayı başaralım. Bu yeni Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne de gidilebilir. Bir yere varılacaksak yeni bir cumhuriyetin olacağı çok net” dedi.

“GÜNEY’İN ŞARTLARI KABUL EDECEĞİNE İNANMIYORUM”

Denktaş, güneyin BM şartlarını kabul edeceğine inanmadığını, çünkü adada yaşayanların tümünü Elen, Kıbrıslı Türkleri de azınlık gördüklerini ve yok saydıklarını anlattı.

“TÜRKİYE İLE ORTAK HEDEF GEREKİR”

Türkiye ile oturup ortak hedef oluşturmaları gerektiğini söyleyen Serdar Denktaş, “Kıbrıs’ta bizim, Akdeniz’de Türkiye’nin atacağı adımları ikimiz de desteklemeliyiz. Elli yıldır uğraştığımız plan Rum tarafından kabul edilmedi. Edilmeyecek de… Bunu bilerek uğraşmaya gerek yok. Anastasiadis’in ortaya attığı merkezi çok zayıf olduğu bir federasyon modeli var bunu konuşalım. Ufku açık olsun. BM ile oturup konuşmalı ve sonunda ne olacağını bilmeliyiz. Rum tezi olarak önümüze koyulup çekilen tezi konuşalım” dedi.

Ucu açık olmayacak sürede ne yapılacağının bilinmesi gerektiğini kaydeden Denktaş, bir takım normalleşmeleri sağlarlarsa Maraş’ın da açılmasının da mümkün olduğunu, buranın Kıbrıs Rum ve Türklerin ortaklaşa iş yapacağı ortak alan haline gelebileceğini, böylesi bir hazırlığın da ekonomiyi iyi şekilde çevirebileceğini anlattı.

“HER ALANDA YÜZDE ELLİ HAKKIMIZ VAR”

Serdar Denktaş, “Her alanda ki zenginliklerde yüzde 50 bizim de hakkımız var. Doğu Akdeniz’de ki meselelerde bizde söz hakkına sahibiz. Bu alanda bölge enerji formu oluşturup çözüm için iki tarafında barış içinde yoluna devam edeceği bir sebep olsun. Bir çözüme varamayacaksak da artık kavga etmeyen yoluna devam eden iki taraf olsun” diye konuştu.

“AB TARAFTIR”

Denktaş, Avrupa Birliği’nin taraf olduğuna işaret ederek “Tarafsız bir gözle bakamaz Kıbrıs’a… Çünkü Yunanistan ve Güney Kıbrıs üyesidir. Ondan AB muhatabımız değildir diyorum. BM ile konuşabiliriz. Başta Türk devletlerini de tarafımıza çekerek konuşabiliriz. Diplomasiyle ve Türkiye ile birlikte hareket ederek bunu yapabiliriz” ifadelerini kullandı.

“EVET VERECEĞİZ”

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Denktaş, 11 Ekim’de seçimle birlikte yapılacak tek maddelik anayasa değişikliği referandumunun Yüksek Mahkeme yargıç sayısını yükseltmek için gerekli olduğunu vurgulayarak evet diyeceklerini, bu değişikliğe onay verilmesi gerektiğini açıkladı.