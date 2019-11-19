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Denktaş: Özersay, koalisyonu yıkmanın ayıbını örtmek istiyor

19 Kasım 2019

Serdar Denktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kudret Özersay ile ilgili koalisyon hükümetinin yıkılması, HP’nin kadrolaşma faaliyetleri gibi konularda sitemde bulundu:

“Öyle anlaşılıyor ki sayın Kudret Özersay, ‘Dörtlü Koalisyon Hükümeti’ni artık iyice deşifre olmuş malum pazarlıklar sonucu yıkmanın ayıbını örtmek istiyor.

Peki; kiralama dosyalarının tümünü, hem kendisine hem meclise bizzat taktim ettiğimi bilmiyor mu?

İstifa ettiğim en son Bakanlar Kurulu toplantısında “buyurunuz, hepsi sizin” demedik mi?

Sanırım açıklaması gereken, daha hükümet sürerken, aracılıların yaptığı pazarlıklardır, karşılıklı verilen sözlerdir, UBP-HP gizli nikahıdır.

Halbuki “aracılar” konuşuyor, sayın Kudret Özersay susuyor.

Kim bilir, belki de bu çabalar, tam da devlette başlattığı “kadrolaşma” faaliyetleri açığa çıktı diyedir.

Partili dostlarını birer birer sözleşmelerle istihdam ederken gündem değişir mi dersiniz?

Pek sanmam!”

Öyle anlaşılıyor ki sayın Kudret Özersay, ‘Dörtlü Koalisyon Hükümeti’ni artık iyice deşifre olmuş malum pazarlıklar…

Serdar Denktas paylaştı: 19 Kasım 2019 Salı



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