SeyahatYaşam

KITSAB’ın yeni Yönetim-Denetleme ve Disiplin Kurulları değişiklikleri

19 Kasım 2019

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) gerçekleştirdiği 31. Olağan Genel Kurul’da yeni yönetim kurulu ile denetleme ve disiplin kurullarını belirlemiştir.

 

Sayı: 19/00156                                                                               19. Kasım, 2019                                                                                                                                                                                                          Konu: 31.KITSAB Olağan Genel Kurul Sonrasında oluşturula                                                                                                                                      Yönetim- Denetleme ve Disiplin Kurulları hk.

 

Değerli Medya Mensubu

16 Kasım,2019 tarihinde gerçekleşen, KITSAB 31. Olağan Genel Kurul sonrasında en çok oyu alan yedi kişilik Yönetim Kurulu, 18 Kasım, 2019 tarihinde Divan Başkanı İbrahim Yapıcıoğlu başkanlığında toplanarak görev bölümü yapmıştır.

Bu bağlamda oluşturulan yeni Yönetim Kurulu ile Denetleme ve Disiplin Kurulları  ekte belirtilmiştir.                                                                                                                                              Bilgi edinilmesini rica eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

 

Saygılarımızla                                                                                                                                               KITSAB Yönetim Kurulu Adına

Orhan TOLUN                                                                                                                                  Başkan.

 

YÖNETİM  KURULU

Orhan TOLUN     : Başkan.

Oğuz AKANÇAY  : Asbaşkan

Gökalp ALPLER   :  Sekreter

Ömer  BEYOĞLU  :  Sayman

Erkan  KİLİM         :  Faal Üye

Andaç GÜNAY      :  Faal Üye

Osman  MALYALI : Faal Üye

 

DENETLEME KURULU                             DİSİPLİN KURULU

Hüseyin TABUR                                       Niyazi AYDENİZ

Özlem  GAZİ  KÜÇÜK                              Mehmet BARKINAY

Hasan  ALŞAN                                          Şükrü  TOLGALI



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