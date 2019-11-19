KITSAB’ın yeni Yönetim-Denetleme ve Disiplin Kurulları değişiklikleri

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) gerçekleştirdiği 31. Olağan Genel Kurul’da yeni yönetim kurulu ile denetleme ve disiplin kurullarını belirlemiştir.

Sayı: 19/00156 19. Kasım, 2019 Konu: 31.KITSAB Olağan Genel Kurul Sonrasında oluşturula Yönetim- Denetleme ve Disiplin Kurulları hk.

Değerli Medya Mensubu

16 Kasım,2019 tarihinde gerçekleşen, KITSAB 31. Olağan Genel Kurul sonrasında en çok oyu alan yedi kişilik Yönetim Kurulu, 18 Kasım, 2019 tarihinde Divan Başkanı İbrahim Yapıcıoğlu başkanlığında toplanarak görev bölümü yapmıştır.

Bu bağlamda oluşturulan yeni Yönetim Kurulu ile Denetleme ve Disiplin Kurulları ekte belirtilmiştir. Bilgi edinilmesini rica eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla KITSAB Yönetim Kurulu Adına

Orhan TOLUN Başkan.

YÖNETİM KURULU

Orhan TOLUN : Başkan.

Oğuz AKANÇAY : Asbaşkan

Gökalp ALPLER : Sekreter

Ömer BEYOĞLU : Sayman

Erkan KİLİM : Faal Üye

Andaç GÜNAY : Faal Üye

Osman MALYALI : Faal Üye

DENETLEME KURULU DİSİPLİN KURULU

Hüseyin TABUR Niyazi AYDENİZ

Özlem GAZİ KÜÇÜK Mehmet BARKINAY

Hasan ALŞAN Şükrü TOLGALI