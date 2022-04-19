Denktaş: Hayat pahalılığı ile uğraşırken kimse bu kaptıkaçtıya bakamıyor

Demokrat Parti (DP) eski Başkanı ve DP eski Milletvekili Serdar Denktaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mağusa Limanı‘yla ilgili DP eliyle yerel projeyi hiç edecek bir marina için ihaleye çıkıldığını belirtti.

Dentaş’ın paylaşımı şöyle;

UBP/DP/YDP koalisyonu özel protokolünün esas maddelerinden biri

” KİMSE DİĞERİNİN İHALESİNE ENGEL OLMAYACAK “mış. Bu nedenle sadece Mağusa’nın değil,ülkenin geleceğini olumlu etkileyecek büyük ve tamamen yerel bir proje bir kenara itilerek küçük çıkarlar için çok daha küçük ihale açılabiliyor. Hayat pahalılığı ile uğraşırken kimse bu kaptıkaçtıya bakamıyor. Özelde Mağusa kaybederken ilk büyük yerel girişim dağıtılıyor..İZLEMEYE DEVAM