NASA insanları uzaya ışınladı: Holoport nedir?

NASA bir grup bilim insan\u0131n\u0131 Uzay'a \u0131\u015f\u0131nlad\u0131. Olu\u015fturulan 3 boyutlu g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler ger\u00e7ek zamanl\u0131 olarak Uluslararas\u0131 Uzay \u0130stasyonu'na aktar\u0131ld\u0131. Ekip istasyondaki astronotlarla el s\u0131k\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n\r\nHologram ve teleportasyon (\u0131\u015f\u0131nlama) bir araya getirildi. NASA bir grup bilim insan\u0131n\u0131 Uluslararas\u0131 Uzay \u0130stasyonu'na (ISS) holoport etti.\r\nBilim\u00a0kurgu sevenlerin Isaav Asimnov kitaplar\u0131ndan ya da Star Trek gibi filmlerden hat\u0131rlayaca\u011f\u0131 \u00fczere bir ki\u015finin g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fc uzakta hologram olarak yeniden ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\n\r\nNASA geli\u015ftirilen hologram teknolojisiyle Dr. Josef Schmid ve ekibinin hologram g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fcn\u00fc ISS'e g\u00f6nderdi.\r\n\r\nUzay'a \u0131\u015f\u0131nlanan Schmid, "Bu yeni t\u00fcr bir insan ke\u015ffi. Bedeniniz yery\u00fcz\u00fcndeyken varl\u0131\u011f\u0131n\u0131z D\u00fcnya d\u0131\u015f\u0131na \u00e7\u0131kabiliyor." dedi.\r\nHoloport teknolojisi bir s\u00fcredir geli\u015ftiriliyor. Teknoloji devi Microsoft bu fikri konsept a\u015famas\u0131nda ele almaya ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131. NASA'n\u0131n yeni ad\u0131m\u0131yla bu fikir Uzay'a da ta\u015f\u0131nd\u0131.\r\n\r\n\u0130lk defa sanal \u0131\u015f\u0131nlanmayla insanlar D\u00fcnya'n\u0131n d\u0131\u015f\u0131na \u00e7\u0131kart\u0131ld\u0131.\r\nS\u00dcRE\u00c7 NASIL \u0130\u015eLED\u0130?\r\n\r\nHoloport edilecek insanlar\u0131n y\u00fcksek kalitede 3D modelleri geli\u015ftirildi. Bu modeller Uzay'a g\u00f6nderildi ve oradaki laboratuvarda yeniden olu\u015fturuldu. NASA bu s\u00fcrecin hepsinin ger\u00e7ek zamanl\u0131 oldu\u011funu s\u00f6yledi. Yani holoport edilen ekip astronotlarla konu\u015fabildi, y\u00fcz y\u00fcze gelebildi.\r\nEkiplerin el s\u0131k\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 belirtildi. Holoport teknolojisinde art\u0131r\u0131lm\u0131\u015f ger\u00e7eklik uygulamalar\u0131n\u0131n etkinli\u011finin art\u0131r\u0131lmas\u0131 planlan\u0131yor. B\u00f6ylece bir ba\u015fka noktaya \u0131\u015f\u0131nlanan \u00fc\u00e7 boyutlu g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler gittikleri yerlerde gezebilecek. Yani bilim insanlar\u0131 yak\u0131n gelecekte yery\u00fcz\u00fcnde oturup Mars'ta ke\u015fif y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f\u00fcne \u00e7\u0131kabilir.\r\n\r\n\r\n