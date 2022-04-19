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NASA insanları uzaya ışınladı: Holoport nedir?

19 Nisan 2022
NASA insanları uzaya ışınladı: Holoport nedir?







NASA bir grup bilim insanını Uzay’a ışınladı. Oluşturulan 3 boyutlu görüntüler gerçek zamanlı olarak Uluslararası Uzay İstasyonu’na aktarıldı. Ekip istasyondaki astronotlarla el sıkıştı.



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19 Nisan 2022


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