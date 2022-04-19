NASA insanları uzaya ışınladı: Holoport nedir?

Hologram ve teleportasyon (ışınlama) bir araya getirildi. NASA bir grup bilim insanını Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) holoport etti.

Bilim kurgu sevenlerin Isaav Asimnov kitaplarından ya da Star Trek gibi filmlerden hatırlayacağı üzere bir kişinin görüntüsü uzakta hologram olarak yeniden ortaya çıktı.

NASA geliştirilen hologram teknolojisiyle Dr. Josef Schmid ve ekibinin hologram görüntüsünü ISS’e gönderdi.

Uzay’a ışınlanan Schmid, “Bu yeni tür bir insan keşfi. Bedeniniz yeryüzündeyken varlığınız Dünya dışına çıkabiliyor.” dedi.

Holoport teknolojisi bir süredir geliştiriliyor. Teknoloji devi Microsoft bu fikri konsept aşamasında ele almaya başlamıştı. NASA’nın yeni adımıyla bu fikir Uzay’a da taşındı.