Dünya

Güney Afrika’da sel felaketi nedeniyle ulusal afet hali ilan edildi

19 Nisan 2022
Güney Afrika'da sel felaketi







Güney Afrika Cumhuriyeti’nde geçen haftaki sel felaketinde meydana gelen hasarın ülke genelinde etkisini göstermesi nedeniyle ulusal afet durumu ilan edildi.



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19 Nisan 2022


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