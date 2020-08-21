Denktaş: Halkımla yürümek için adayım

Kıbrıs Tv’de Erçin Şahmaran tarafından hazırlanan Objektif isimli programda konuşan Denktaş, “Başarabileceğim ve yeni bir hedefe halkımla yürümek için aday oldum. Ahmet’e Mehmet’e, Hüseyin’e karşı değil… Halkıma gelin daha onurlu, başımız dik, kimseye diklenmeden, kavga etmeden ama boyun eğmeden birlikte bir yol yürüyelim diyorum. Bu yönde diğer partilerin de tabanlarından çok olumlu tepkiler alıyorum. Görüyorum ki önümüzde ikinci turu yakalayabilecek bir yol açıldı. İkinci tura kaldıktan sonra daha kolay olacaktır diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Denktaş açıklamasına şöyle devam etti;

“Kıbrıs sorununa hakim, ülke içerisinde kararlılığınız tescil edilmiş olmalı ve her kesim ile diyalogunuzun bilinmesi lazım. Türkiye ile ilişkileri al-ver den çıkararak karşılıklı ilişkilere götürebilecek bir karaktere sahip ve ezik olmamanız gerekir. Baktığımda çeşitli nedenlerden dolayı bunların çoğunluğunda bir boşluk gördüm. Bunca yılın tecrübesi ve deneyimi olarak söylediklerim değil yaptıklarım ortadadır. Bu ülkede birçok yeniliği getirmenin yanı sıra herkesin hatırlayabileceği denk bütçeyi ilk defa yapan Maliye Bakanıydım. Cebinde sadece KKTC kimliği taşıyan bir siyasetçi olarak gurur duyduğum bu ülkeyi, daha iyi noktaya getirmek için aday oldum.”