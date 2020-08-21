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Haftanın son işlem gününde döviz açılış fiyatları

21 Ağustos 2020
Döviz Kurları

Piyasalar haftanın son gününde alıcılı bir seyir izliyor. Merkez Bankası’nın faiz kararının ardından 7,34-7,35 bandında seyreden dolar/TL bugün 7,22 seviyelerinde seyrediyor.

Euro/TL de 8,55’ten işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), dün açıkladığı kararla, yüzde 8,25 olan politika faizinde değişikliğe gitmedi.

Reel kredi büyümesi koşullarını sağlayan bankalar için TL ve yabancı para zorunlu karşılık oranları da artırıldı. Piyasadan yaklaşık 17 milyar Türk lirası ve 8,5 milyar dolar karşılığı döviz ve altın cinsinden likiditenin çekilmesi bekleniyor.

Piyasada gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fitch’in Türkiye değerlendirmesinde olacak.

ABD’DE NASDAQ ENDEKSİ REKORLA KAPANDI

Kapanışta, Dow Jones endeksi yüzde 0,17 artışla 27,739,73 puana ve S&P 500 endeksi yüzde 0,32 artarak 3.385,80 puana yükseldi.

Nasdaq endeksi ise yüzde 1,06’lık kazançla 11.264,95 puana ulaşarak rekor tazeledi.

ABD’de işsizlik maaşı başvurularının tekrar 1 milyonun üzerine çıkmasıyla güne düşüşle başlayan endeksler, kapanışa doğru teknoloji hisselerinin öncülüğünde yükseliş kaydetti.

Apple, Facebook, Netflix, Alphabet ve Microsoft gibi şirketlerin hisseleri yüzde 2’nin üzerinde değer kazandı.

Tesla’nın da hisse değeri yüzde 6,5 artarak ilk kez 2 bin doların üzerine çıktı.

Endekslerdeki yukarı yönlü seyirde, yeni tip corona virüse (Covid-19) karşı yürütülen aşı çalışmalarındaki gelişmelerle ABD ve Çin arasındaki gerilimin sakinleşmesine yönelik açıklamalar etkili oldu.


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