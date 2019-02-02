Kıbrıs

Denktaş ailesi Aydın Denktaş’ın ölümüyle ilgili açıklama yaptı

2 Şubat 2019

Denktaş ailesi, Aydın Denktaş’ın ölümüyle ilgili açıklama yaptı.

Denktaş ailesinin açıklaması şöyle:

“Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ın eşi Merhum eczacı Münür Pınar ile Merhume Sacide hanımın kızı, eczacı Biray Münür Pınar’ın kız kardeşi, annemiz Aydın Denktaş, bu sabah tedavi olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne yaşama gözlerini yummuş ve hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazemiz 4 Şubat Pazartesi günü, Lefkoşa Selimiye Camide kılınacak öğle namazına müteakip Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verilecektir. Tüm sevenlerine duyurulur.”

Etiketler


İlgili Makaleler

Güney Kıbrıs’ta çıkan yangınlardan ötürü 7 milyon Euro’yu aşan zarar meydana geldi

2 Şubat 2019

Hür-İş: “Ülkemizin bir değerini daha kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz”

2 Şubat 2019

20 bin Kıbrıslı Türke oy kullanma hakkı

2 Şubat 2019
domuz gribi

Güney’de domuz gribinden dördüncü ölüm

2 Şubat 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı