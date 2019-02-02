20 bin Kıbrıslı Türke oy kullanma hakkı

Avrupa Parlamentosu (AP) seçiminde oy kullanacak olan seçmenlerin, Kıbrıs Cumhuriyeti Nüfus Dairesi tarafından otomatik olarak seçmen kütüğüne kaydedileceği bildirildi.

Alithia gazetesi, Kıbrıs Cumhuriyeti Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği Milletvekili Yorgos Perdikis tarafından Kıbrıs Cumhuriyeti Meclisi’ne sunulan ilgili yasa tasarısının dün onaylandığını yazdı.

Gazete, Perdikis’in konuyla ilgili açıklamasında, farklı sebeplerden ötürü Kıbrıs’ın güneyinde daimi ikamet adresi beyan eden 70 bin Rum ve 20 bin Kıbrıslı Türk aleyhindeki eşitsizliğin, bu yasa tasarısıyla bozulacağını söylediğini yazdı.

Daha önceki yasa, Kıbrıs’ın kuzeyinde ikamet eden Kıbrıslı Türklerin otomatik olarak seçmen listesine kaydolmasını öngörüyordu. Perdikis’in değişiklik önerisinin kabul edilmesiyle birlikte, Kıbrıs’ın güneyinde daimi ikamet eden ve farklı sebeplerden ötürü bu adreslerini beyan eden 70 bin Rum ile 20 bin Kıbrıslı Türk’e de, AP seçiminde oy kullanma hakkı doğdu.