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Güney’de domuz gribinden dördüncü ölüm

2 Şubat 2019
domuz gribi

Güney Kıbrıs’ta, halk arasında domuz gribi olarak bilinen A gribinden ölenlerin sayısı dörde çıktı.

Politis gazetesi, Ocak ayından bu yana 25 ciddi A gribi vakasının kayıtlara geçtiğini ve bunlardan dördünün hayatını kaybettiğini kaydederken, 10’unun da yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğünü yazdı.
Haberde, doktorlara, yeni hastalara yer açılabilmesi için, mevcut hastaları bir an önce taburcu etmelerine yönelik baskı uygulandığı da kaydedildi.

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