Kıbrıs

Hür-İş: “Ülkemizin bir değerini daha kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz”

2 Şubat 2019

Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Çaluda, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın eşi, Maliye Bakanı Sayın Serdar Denktaş’ın annesi Aydın Denktaş’ın vefatı dolayısıyla mesaj yayınladı.


Mesajda şu ifadeler yer aldı:

“Ülkemizin bir değerini daha kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın eşi, Maliye Bakanı Sayın Serdar Denktaş’ın değerli annesi Aydın Denktaş’ın vefatını üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Hür-İş Federasyonu adına merhumeye Tanrıdan rahmet, yaslı ailesine başsağlığı dileriz. Tüm Denktaş ailesinin başı sağ olsun.”

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