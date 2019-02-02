Güney Kıbrıs’ta çıkan yangınlardan ötürü 7 milyon Euro’yu aşan zarar meydana geldi

Güney Kıbrıs’ta meydana gelen yangınlarda, 2017–2018 yıllarında yüzde 4,19 oranında bir artış meydana geldiği belirtildi.

2018 yılında yangınlardan kaynaklanan toplam zararın 7 milyon 440 bin 397 Euro olduğunu ve bu rakamın 2017 yılında ise 7 milyon 507 bin 860 Euro olduğunu yazan Haravgi gazetesi, kırsal bölgede yanan arazilerin alanının 2018 yılında 15,10 kilometrekare, 2017 yılında ise 10,07 kilometrekare olduğunu kaydetti.

Gazete Rum İtfaiyesinin verilerine dayanarak, insan faktörünün, yüzde 92’lik bir oranla, kırsal bölgelerde çıkan yangınların ana nedeni olmayı sürdürdüğünü ekledi.

Politis gazetesi ise, dün sabaha karşı Baf’ta gerçekleşen bir olayda, terk edilmiş bir otobüsün kimliği bilinmeyen kişiler tarafından ateşe verildiğini yazdı.

Baf Karayolları Dairesi park yerinde terk edilmiş halde bulunan otobüsün, ateşe verilmesi sonucunda tamamen yandığını yazan gazete, otobüsün aküsü olmadığı ve yangının aracın iç kısmında çıkmış olmasından ötürü, polisin yangının kötü maksatlı olarak çıkarıldığını düşündüğünü belirtti.

Olay yerinde yanıcı madde bulunmadığı ve yangının otobüsü toplanma yeri olarak kullanan gençler tarafından kasten çıkarıldığının düşünüldüğü kaydedildi.

