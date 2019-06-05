Denizde yüzen Mercedes

Kaportacıda tamirdeydi. Sel suları alıp denize sürükledi. 5 aydır denizden kurtarılmayı bekliyor…

Gürsel KARAGÖZLÜ

Lefke bölgesinde, 18 Ocak 2019’da meydana gelen sel felaketinde, Gemikonağı Göleti’nin taşması sonucu, Dere’nin dolu akmasından dolayı Gemikonağı sanayi bölgesindeki bir kaportacıda tamirde olan Şükrü Zaik’e ait Mersedes marka araç, sulara kapılarak Deniz’e sürüklenerek kum ve çakıllara saplandı. Mersedes araç beş aydır denizden çıkartılmayı bekliyor.

Olay nasıl olmuştu

18 Ocak 2019 tarihinde, Gemikonağı Göleti’nin aşırı yağışlar sonrası dün taşması sonucu, bölgede sanayi arkasında bulunan dereye biriken su, denize aktı. Dereden şiddetli şekilde sanayi içine akan suyla birlikte Şükrü Zaik’e ait Mersedes araç Denize sürüklendi. Denizin orta yerinde duran araç, sabah saatlerinde dalgaların şiddetiyle Gemikonağı sahiline vurdu. Denizin orta yerinden sahile sürüklenen araç bu kez de kum ve çakılların içerisine gömülmüştü. Bu görüntü ise, Gemikonağı’nda yaşanan sel felaketinin simgesi olacak bir görüntü oluşturdu.

Mersedes marka araç beş aydır Deniz kenarında hem kötü görüntü oluşturuyor, hem de sahil kenarında yürümek isteyen insanlara tehlike arz ediyor. Bölge sakinleri konu aracın bir an önce oradan kaldırılmasını bekliyor.