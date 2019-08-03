Deniz Türüç Fenerbahçe’de

Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcu Deniz Türüç’ün transferi konusunda Kayserispor Kulübü ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Transfer döneminde Galatasaray ve Fenerbahçe ile görüşen Deniz Türüç, sarı-lacivertli kulüple anlaşmaya vardı. Fenerbahçe, milli futbolcu için 2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, TRT Spor’a yaptığı açıklamayla duyurdu.

“Biz zaten Fenerbahçe ile anlaşmıştık. Deniz’in de Fenerbahçe ile anlaştığı bilgisi bize ulaştı. Hayırlı olsun. Bu gece veya yarın açıklanır diye düşünüyorum. Deniz’e bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum.”

Fenerbahçe’de yaptığı açıklamayla transferi doğruladı.

“Kulübümüz, Deniz Türüç’ün transferi için Kayserispor Kulübü ile anlaşma sağlamıştır.

Oyuncunun sağlık kontrollerini geçmesinin ardından kendisi ile yapılacak görüşmeler sonucunda, transfer neticelendirilecektir.”