“Daha sistematik çalışmalıyız”

Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Hüseyin Aşkın Kınacı ile Bulgaristan’daki Uluslararası Masatenisi Açık Şampiyonası’ndan başarı ile dönen Eser Erenler, Spor Artı’ya konuk oldu

EUSA HEYECAN YARATTI: Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Hüseyin Aşkın Kınacı, BRTSPOR HD’de yayınlanan SPOR ARTI programına katılan Başkanı Kınacı üniversitelerin, bir sonraki EUSA organizasyonlarına katılım heyecanında olduğunu söyledi

Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Hüseyin Aşkın Kınacı, ülkeden 3 üniversitenin Avrupa Üniversite Sporları Birliği EUSA organizasyonlarında yer almasının ‘ciddi ivme kazandırdığını’ söyledi.

​BRTSPOR HD’de yayınlanan SPOR ARTI’nın bugünkü programına katılan Başkanı Kınacı, üniversitelerin bir sonraki EUSA organizasyonlarına katılım heyecanında olduğunu belirtiyor.

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Gelecek yıl daha organize

Gelecek yılki EUSA etkinliğine katılım için üniversitelerle şimdiden bir araya geldiklerini anlatan Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı, bu konuda önümüzdeki günlerde Spor Dairesi’nde bir brifing buluşmasının gerçekleşeceğini de ekledi.

​Ülkeyi, İtalya’da masatenisinde temsil eden Girne Amerikan Üniversitesi, kort tenisinde Karadağ’da yer alan Yakın Doğu Üniversitesi ve Hırvatistan’daki plaj hentbol müsabakalarına katılan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin temsilcileri telefon bağlantısıyla görüş belirttikleri SPOR ARTI’da yaşadıkları heyecanı, bu organizasyonlara katılımın devamlılığı ve devlet desteğinin önemine vurgu yaptılar.

Spor Artı’nın bir diğer konuğu Milli Masatenisçi Eser Erenler’di

Bulgaristan’daki Uluslararası Masatenisi Açık Şampiyonası’ndan birincilik, üçüncülük ve beşincilikle dönen tecrübeli raket Eser Erenler, spora yön veren yetkili makamların gençlerin önünü açma adına ‘Daha sistematik bir çalışma yürütmesi’ gerektiği görüşünde.

“Tanınmamış bir ülkeyiz ve tanıtımın bir yolu da spor” diye konuşan Milli Raket, başarılı sporcuların tespiti ve bu isimlere yurt dışı olanağı yaratacak desteğin sağlanmasını istiyor.

Eser Erenler, yurt dışı organizasyonlarında daha kolay yer alma hedefiyle adanın Güneyinde spor yapmayı tercih etmek yerine KKTC’de oynayarak Avrupa ve Dünyaya açılmayı uygun gördüklerini işaret ederek, “devletin tam da bu noktada üzerine düşen görevi yerine getirmesi” gerektiğini ifade etti.