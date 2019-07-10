Deniz keyfine enerji kattılar

PLAJDA DJ’Lİ EĞLENCE:

Alsancak bölgesinin popüler plajlık tesisi Escape’te DJ Soydan Korkmaz eşliğinde gerçekleşen sahil keyfinde enerji hayli yükseldi

Aslancak’ın popüler plajlık tesisi Escape, hafta sonu keyfine setlerle enerji katıyor. Tesiste gerçekleştirilen partiler katılımcılardan ilgi görüyor. DJ Soydan Korkmaz’ın geçtiğimiz hafta sonu Absolut votka ana sponsorluğunda kabine girdiği mekanda şezlong keyfi parti havasına dönüştü. Köpük partisiyle ayrı bir boyut da kazanan eğlence plajdakilerin beğenisini kazandı.

Dileyenlerin denizde serinlediği dileyenlerinse tesisin şezlong ayrıcalığından yaralandığı parti, yaz gecelerini aratmadı. Öyle ki bu coşkudan memnun olan gençler objektiflere bol bol poz da vererek günü ölümsüzleştirdi.