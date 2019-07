Best Modellerimizi arıyorlar

BAŞVURULAR BAŞLADI:

“Best Model Of North Cyprus 2019” güzellik yarışmasının basın toplantısında konuşan yarışma direktörü Pınar Atman, başvuruların başladığını belirtti. Yarışmaya 22 Ağustos’a kadar başvuru kabul edileceğini vurgulayan Atman final gecesinin ise 29 Ağustos’ta gerçekleşeceğini söyledi

“Best Model Of North Cyprus 2019” güzellik yarışması yarı finali 22 Ağustos’ta, finali ise 29 Ağustos’ta Girne’de Büyük Anadolu Hotel’de yapılacak. Best Model Of The World KKTC Direktörü Pınar Atman, düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, yarışmaya 22 Ağustos’a kadar başvuru kabul edileceğini belirtti.

Basın toplantısına başta yarışma direktörü Pınar Atman olmak üzere Ümmühan Bektaş, Mercan Kerman, Pembe Güney, Aybüke Özmen, Ali Sarıkaya, Selçuk Okyar, Umut Kalendar, Taner Ateş hazır bulunurken çocuklarda Aleyna Karayusufoğlu, Almira Karayusufoğlu, Erinç Pilli, Umut Arık yer aldı.

Yarışmada seçilen bay ve bayan modellerin aynı yıl içinde Best Model Of The World dünya finalinde KKTC’yi temsilen yer alacaklarına işaret eden Atman, kazanan ilk üç modelin Girne Amerikan Üniversitesi’nden eğitim bursu hakkı kazanacağını kaydetti.

Gençlerin başvurularını www.bestmodelnorthcyprus.org internet sitesinden yapabileceklerine dikkat çeken Atman, Best Model yarışmasına uygun model adaylarının internet sitesinden gerçekleştirdikleri başvurulara göre seçilip yarı finale kalma hakkını kazanacaklarını belirtti.

Atman başvuru koşullarını anlattı

Dünya çapında gerçekleşen Best Model Of The World yarışması standartlarına uygun şekilde gerçekleştirilecek olan Best Model Of North Cyprus yarışmasının KKTC’nin tanıtımında büyük rol oynadığını belirten Pınar Atman toplantıda şunları söyledi:

“Gençlerimiz başvurularını ilk olarak www.bestmodelnorthcyprus.org internet sitemizden yapabilirler. Best Model yarışmasına uygun model adayları internet sitemizde gerçekleştirdikleri başvurulara göre seçilip yarı finale kalma hakkını kazanırlar. Başvuru şartları ise 18 – 24 yaş arasında ve KKTC vatandaşı olmaktır. Yarı finale kalan model adayları seçkin jüri karşısında finale kalabilmek için ön elemeye katılacaktır. Bayanlarda 10 baylarda 10 olmak üzere 20 aday seçilecektir.”

Son başvuru 22 Ağustos’ta

Kendine güvenen gençlerden başvuru yapmalarını beklediklerini söyleyen Pınar Atman, “Best Model Of North Cyprus 2019 yarışmamız için Son Başvuru 22 Ağustos olup 24 Ağustos 2019 Cumartesi Saat 11:00’da Büyük Anadolu Hotel’de yarı final gerçekleştirilerek finalistlerimiz belirlenecektir. Modellerimiz dört gün boyunca Büyük Anadou Hotel’de konaklayıp final gecesi için hazırlanacaklardır. 29 Ağustos 2019 Final gecesi ev sahibi olan Büyük Anadolu Hotel havuz başında gerçekleştirilecektir.” dedi.

Cazip ödüller ve temsiliyetler

Yarışmada birinci gelecek bay ve bayan modeller aralık ayında gerçekleştirilecek Best Model Of The World Dünya finalinde 48 ülke arasında TRNC olarak yerlerini alacaklardır. Dereceye giren ilk üç bay ve bayan modellere ise Girne American Üniversitesinden eğitim bursu dağıtılacaktır. Birinci seçilen bay ve bayan Best Modeller %100, İkinci Seçilen bay ve bayan Best Modeller %75, Üçüncü Seçilen bay ve bayan Best Modeller %50 eğitim bursu almaya hak kazanacaklardır.