BINAL SANLIER BİR İLKE İMZA ATTI:

Lefke’nin ilk mankenlik ajansı Simel, eski mankenlerimizden Binal Sanlı Sanlıer’in Genel koordinatörlüğünde hizmet vermeye başladı

Gürsel KARAGÖZLÜ

Lefke’nin ilk mankenlik ajansı Simel, eski mankenlerimizden Binal Sanlı Sanlıer’in Genel koordinatörlüğünde kuruldu. 1999 ve 2000 yıllarında bir gazetenin düzenlediği ankette yılın mankeni seçilen ve yıllarca mankenlik yapan eski mankenlerden Binal Sanlı Sanlıer genel koordinatörlüğünde hizmet verecek olan ajans Kemal Sayal ve Meltem Köksallar yardımcılıklarında Lefke’de hizmet vermeye başladı.

Zeynep Tahsildaroğulları, Çağla Pekri, Sahzona Sohradova, Esra Tahsildaroğulları, Naz Uğur, Aşık Kardeşoğlu, Evren Urfalı, Erkan Ersev ve Enes Tahsin Kaya’dan oluşan manken grubu ile DJ Sid ve DJ CMX ve Erdal Kokkoz ile Melike Kaya dans kadrosu ile ilk çalışmalarına geçtiğimiz gün Lefke’de başladı.

Geniş bir kadro

Genel koordinatör Binal Sanlı Sanlıer yaptığı açıklamada, “Bizler SİMEL Ajans olarak Lefke bölgesinin sosyal hayatına bir renk katmak için bölgedeki yetenekli gençlerimizden oluşan bir ajansı hayata geçirmeye karar verdik. Yılların getirdiği tecrübe ve birikimle bundan böyle özelde Lefke bölgesine, genelde ada çapında festivallerde, açılışlarda ve diğer organizelerde mankenlerimiz DJ’lerimiz Dansçılarımız ve geniş sanatçı çevremizle yer alacağız. Lefke bölgesindeki gençlerinin de diğer bölge gençleri gibi yetenekli ve yaratıcı olduğunu ve bölge sosyal hayatına yeni bir soluk getireceğini böyle organizasyonların gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutacağı gibi özgüven kazandıracağı bilinciyle Kıbrıs halkından destek ve katkılarını bekleriz.” dedi.

Mustafa Özsoy’a teşekkür

Yeni serüvenini heyecanla anlatan Sanlıer, “Simel Ajansın kurulmasında en büyük etken Lefke bölgesindeki gençlerden gelen yoğun istek ile doğdu. Bizlerde gençlere yol göstermek için bu yola başvurduk. Her ne kadar da Ajansımız Lefke’de kurulduysa da tüm Kıbrıs’ta bu konuda kendine güvenen tüm gençleri bekliyoruz. Yeni manken adaylarının sayısının bu alanda çoğalacağına inanıyoruz. Gençleri kötü alışkanlıklardan korumak için Simel Ajansımızda yer almaya davet ediyoruz. Ajansımız, büyük otellerde, festivallerde ve diğer etkinliklerde yer almayı düşünüyoruz. Yer alacağımız organizasyonlarda, ajansımızın yapacağı defilelerde amacımız Kıbrıs Kültürünü de tanıtmak olacaktır. Simel Ajans olarak KKTC ve Türkiye’deki sanatçılar ile bağlantılarımız vardır. KKTC’deki Kanser Hastaları Yardım Derneği, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği, SOS Çocuk Köyü ve bu gibi kuruluşların organizasyonlarda, ücretsiz olarak yer alacağız. Beni Binal Sanlı Sanlıer yapan magazinci büyüğümüz Mustafa Özsoy’a da sizin aracılığınız ile teşekkür ederim.” şeklide konuştu.