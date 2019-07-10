Turist geldiler mülteci gidiyorlar

KKTC’nin Suriye’ye vize uygulamaması nedeniyle, uçağa binip turist gibi ülkeye gelen, girişte de “yasa dışı göçmen” diye aylarca Ercan’da hapsedilen Suriyeliler gemiyle Türkiye’ye gönderiliyor

TÜRKİYE’YE İADE: Bakanlar Kurulu, aylardır Ercan Havalimanı’nda sağlıksız koşullarda hapis hayatı yaşatılan 50 Suriyeli mültecinin Türkiye’ye gönderilmesine karar verdi. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, Suriyelilerin Türkiye ile Göç İdaresi üzerinden ‘Yardımlaşma’ kapsamında Türkiye’ye kabul edileceğini açıkladı

İNSANİ KOŞULLAR YOK: Bakanlar Kurulu, iade kararı üretirken; Mülteci Hakları Derneği, Evrensel Çocuk Hakları Derneği ve Evrensel Hasta Hakları Derneği, Suriyelilerin günlerce Ercan’da alıkonulmasını eleştirdi. Açıklamalarda Suriyelilerin alıkonulduğu alanın temel insani koşullardan uzak olduğu vurgulandı

HAMİLE VE ÇOCUKLAR DA VAR: Hukuka aykırı bir şekilde uzun süredir Ercan’da alıkonulan 50 Suriyeli mülteci dün Mağusa’dan gemiyle Türkiye’ye iade edildi. Günlerdir 20 kişilik alanda 50 kişi olarak Ercan’da alı konulan mülteciler arasında 8 aylık hamile bir kadının yanı sıra 4 de çocuk bulunuyor

Vize kalktı ama sorun aynı

Suriyeli mültecilerin Ercan’da gayrı insani koşullarda alı konulmasını gazeteniz Havadis 6 Mayıs 2019 tarihinde “Ercan’da gizli mülteci kampı” başlığıyla kamuoyunun gündemine taşıdı. Bakanlar Kurulu, konunun kamuoyuna yansımasının ardından 21 Haziran 2019 tarihinde Suriye’yi vize uygulanan ülkeler arasına aldı